В одном из ЖК Сыктывкара произошел пожар

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На месте происшествия находится очень много машин спасателей. 4 июля в районе 21:00 появилась информация, что в ЖК “Прага” произошло возгорание. Очевидцы заметили, что к месту происшествия прибыло большое количество спасательных машин. Среди них можно заметить транспорт МЧС и кареты “Скорой помощи”.

Как рассказали горожане, заставшие это происшествие, дыма видно на месте пожара не было. Также выяснилось, что сотрудники пожарной службы вышли из подъезда жилого комплекса с пустыми носилками.