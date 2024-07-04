В одном из ЖК Сыктывкара произошел пожар
- 22:30 4 июля
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
На месте происшествия находится очень много машин спасателей.
4 июля в районе 21:00 появилась информация, что в ЖК “Прага” произошло возгорание. Очевидцы заметили, что к месту происшествия прибыло большое количество спасательных машин. Среди них можно заметить транспорт МЧС и кареты “Скорой помощи”.
Как рассказали горожане, заставшие это происшествие, дыма видно на месте пожара не было. Также выяснилось, что сотрудники пожарной службы вышли из подъезда жилого комплекса с пустыми носилками.
Позднее, порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили в МЧС по Коми, что происшествие случилось из-за пригорания пищи в одной из квартир жилого комплекса. Также выяснилось, что пострадавших в этом происшествии нет.