В Сыктывкаре на ликвидацию двух несанкционированных свалок потратят более четырех миллионов рублей

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который будет готов убрать две несанкционированные свалки в столице Коми.

Общая сумма двух заявок составила 4,1 миллиона рублей. Коммерческие организации, которые желают принять участие в этом аукционе, должны до 11 июля подать необходимые документы. 15 июля конкурсные комиссии определят подрядчиков, которые начнут вывоз мусора.