В Сыктывкаре на ликвидацию двух несанкционированных свалок потратят более четырех миллионов рублей
- 22:00 4 июля
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который будет готов убрать две несанкционированные свалки в столице Коми.
Общая сумма двух заявок составила 4,1 миллиона рублей. Коммерческие организации, которые желают принять участие в этом аукционе, должны до 11 июля подать необходимые документы. 15 июля конкурсные комиссии определят подрядчиков, которые начнут вывоз мусора.
Одну из свалок, которая находится около дома на улице 2-ая Промышленная, 15 нужно будет ликвидировать до 30 сентября текущего года. Там стоимость работ специалисты оценили в 3,1 миллиона рублей.
Вторая несанкционированная свалка также находится в Сыктывкаре, однако там нет точного адреса. Стоимость работы оценивается в 1 миллион 50 тысяч рублей.