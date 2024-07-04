Снимки в соцсетях с дипломами детей – опасны для вашего кошелька
- 19:32 4 июля
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- Дарья Шучалина
Общественная палата напомнила читателям «Про Города» правила безопасности в интернете, чтобы горожане не оказались жертвами кибер-мошенников разных мастей.
- Используйте сложные пароли к почте и соцсетям, - пояснили нашим читателям в ОП РК. - Включите двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов. Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение и операционные системы. Не открывайте подозрительные письма и вложения, не переходите по ссылкам, где требуется ввести личную информацию.
Кроме того, в палате напомнили о важности защиты домашнего Wi-Fi как можно более сложным и регулярно меняемым паролем. А еще не следует выкладывать слишком много информации о себе в интернет. Например, многие мамы «грешат» размещением снимков своих детей с персональными данными: дипломами и другими документами, по которым легко вычислить, где они учатся, какие учреждения спорта и образования посещают в качестве хобби и т.п.
Вся эта биография напоказ может стать основной для подготовки сценария диалога с вами, чтобы «развести» на деньги по схемам, когда ребенок якобы совершил какое-то преступление и чтобы его спасти, нужно срочно перевести деньги пострадавшей стороне.
- Рассказывайте о кибербезопасности своим детям и пожилым родителям. Научите их быть осторожными в интернете и при пользовании телефоном. Приучите их обсуждать с вами любые сомнительные ситуации, - добавили нашему изданию общественники.
Что касается кибербезопасности на работе, рекомендации просты, но эффективны: используйте только одобренные внутренней службой безопасности ресурсы и ПО, будьте осторожны при открытии электронных писем (это может быть фишинг), не оставляйте рабочие устройства без присмотра и блокируйте их, если отходите. Храните конфиденциальные данные только на защищённых серверах и устройствах. Сообщайте обо всех киберинцидентах и нарушениях в отдел информационной безопасности. И не храните на видном месте стикеры с паролями к рабочему компьютеру.
Полезные сайты о кибербезопасности, которые рекомендует портал Госуслуги:
- киберзож.рф — о способах защиты себя и близких от киберугроз
- кибер-буллинг.рф — об умении противостоять интернет-травле
- выучисвоюроль.рф — о том, как распознавать телефонных мошенников и правильно действовать при их звонках
- прокачайскиллзащиты.рф — о создании защищённых паролей и определении фишинга
- на сайте «Финансовая культура» собраны истории людей о популярных схемах мошенничества с комментариями экспертов. Можно прислать свою историю, а также пройти онлайн-игру и проверить, насколько вы бдительны.