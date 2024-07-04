Снимки в соцсетях с дипломами детей – опасны для вашего кошелька

Общественная палата напомнила читателям «Про Города» правила безопасности в интернете, чтобы горожане не оказались жертвами кибер-мошенников разных мастей.

- Используйте сложные пароли к почте и соцсетям, - пояснили нашим читателям в ОП РК. - Включите двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов. Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение и операционные системы. Не открывайте подозрительные письма и вложения, не переходите по ссылкам, где требуется ввести личную информацию.

Кроме того, в палате напомнили о важности защиты домашнего Wi-Fi как можно более сложным и регулярно меняемым паролем. А еще не следует выкладывать слишком много информации о себе в интернет. Например, многие мамы «грешат» размещением снимков своих детей с персональными данными: дипломами и другими документами, по которым легко вычислить, где они учатся, какие учреждения спорта и образования посещают в качестве хобби и т.п.

Вся эта биография напоказ может стать основной для подготовки сценария диалога с вами, чтобы «развести» на деньги по схемам, когда ребенок якобы совершил какое-то преступление и чтобы его спасти, нужно срочно перевести деньги пострадавшей стороне.