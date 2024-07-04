Шапка Мономаха – особый подарок Главе Коми

Как настоящая – шапка Мономаха – вручена региональным активом «Коми войтыр» Главе Республики Владимиру Уйба в Сыктывкаре сегодня, на съезде коми народа.

Очень похожий на настоящий арте-факт сувенир изготовили местные мастера специально для руководителя региона.

Подарок Главе Коми вручила Светлана Горчакова – один из лидеров движения. Она поблагодарила Владимира Уйба «за мудрость и деловую хватку», передав слова признательности от лица еще и всего коллектива Национального музыкально-драматического театра.

Напомним, здание, в котором располагается труппа, давно нуждался в ремонте. И только нынешний руководитель региона нашел возможности привести стены «храма искусства» в нормативное состояние. Теперь артисты, по возвращению в родной дом, продолжают радовать публику спектаклями национального репертуара.

Сам получатель столь оригинального и со смыслом подарка признался, что в его работе один из приоритетов – не только сохранение, но и развитие коми языка, традиций и культуры предков современных жителей региона.

- Коми язык стал предметом моего обстоятельного разговора с президиумом движения в марте этого года, - напомнил Владимир Викторович. – Во исполнение решений прошлого съезда в республике мы учредили новый официальный праздник. Это День коми языка и письменности. Считаю его важным шагом в деле популяризации языкового достояния коми народа.

Кроме того, команда кабмина под руководством Владимира Уйба добилась включения учебников коми языка (для обучающихся 1–9 классов) и литературного чтения на коми языке (для 2–4 классов) в федеральный перечень учебников.

Что касается других острых тем, которые ставили активисты движения, власти Коми выполнили все наказы. А в их числе строительство 8 социокультурных центров, капремонт 13 учреждений культуры. На сегодня 51 библиотека нового поколения притягивает юных читателей по всей республике. Ещё 4 будут модернизированы до конца года (в Усть-Куломском, Удорском и Корткеросском районах). Для обслуживания сельского населения приобретено 4 автоклуба.