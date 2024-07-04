Шапка Мономаха – особый подарок Главе Коми
- 19:20 4 июля
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- Дарья Шучалина
Как настоящая – шапка Мономаха – вручена региональным активом «Коми войтыр» Главе Республики Владимиру Уйба в Сыктывкаре сегодня, на съезде коми народа.
Очень похожий на настоящий арте-факт сувенир изготовили местные мастера специально для руководителя региона.
Подарок Главе Коми вручила Светлана Горчакова – один из лидеров движения. Она поблагодарила Владимира Уйба «за мудрость и деловую хватку», передав слова признательности от лица еще и всего коллектива Национального музыкально-драматического театра.
Напомним, здание, в котором располагается труппа, давно нуждался в ремонте. И только нынешний руководитель региона нашел возможности привести стены «храма искусства» в нормативное состояние. Теперь артисты, по возвращению в родной дом, продолжают радовать публику спектаклями национального репертуара.
Сам получатель столь оригинального и со смыслом подарка признался, что в его работе один из приоритетов – не только сохранение, но и развитие коми языка, традиций и культуры предков современных жителей региона.
- Коми язык стал предметом моего обстоятельного разговора с президиумом движения в марте этого года, - напомнил Владимир Викторович. – Во исполнение решений прошлого съезда в республике мы учредили новый официальный праздник. Это День коми языка и письменности. Считаю его важным шагом в деле популяризации языкового достояния коми народа.
Кроме того, команда кабмина под руководством Владимира Уйба добилась включения учебников коми языка (для обучающихся 1–9 классов) и литературного чтения на коми языке (для 2–4 классов) в федеральный перечень учебников.
Что касается других острых тем, которые ставили активисты движения, власти Коми выполнили все наказы. А в их числе строительство 8 социокультурных центров, капремонт 13 учреждений культуры. На сегодня 51 библиотека нового поколения притягивает юных читателей по всей республике. Ещё 4 будут модернизированы до конца года (в Усть-Куломском, Удорском и Корткеросском районах). Для обслуживания сельского населения приобретено 4 автоклуба.
- Сегодня республика не знает очередей в детские сады и ясли, - отметил Глава Коми. - С 2020 года мы ввели в эксплуатацию школы в Сыктывкаре, в селах Часово и Визинга, Дутово и Объячево, Помоздино и Усть-Ижма, детские сады - в селе Выльгорт и в столичном микрорайоне Кочпон-Чит. Продолжаем строительство пяти объектов, в том числе, в Ижме, Бекуре, посёлке Озёрный Печорского района, Вельгорте и Сыктывкаре.
После капремонта вторую жизнь, не менее яркую, получают здания образовательных организаций. В минувшем году отремонтированы и оснащены современным оборудованием 9 зданий. В планах на 2024-2026 годы - капремонт 14 объектов с двухлетним циклом реализации и 28 объектов – с однолетним.
По линии нацпроекта «Образование» созданы 124 «Точки роста» для 24 тысяч обучающихся в школах сельской местности и малых городах. За 2020–2023 годы образовательные организации получили 187 единиц транспортных средств, в том числе 137 школьных автобусов.
Улучшаются условия для занятий спортом. Так, реконструирован Республиканский стадион в Сыктывкаре, открыты спортивный зал в Микуне, физкультурно-оздоровительный комплекс в Объячево и центр единоборств в Ухте. Осуществлен ремонт 15 сельских спортзалов, при сельских школах установлено 17 уличных спортплощадок. Впервые за много лет спортивные учреждения получили новые автобусы.
-В объявленный Год семьи мы вступили достойно. С 1 января размер регионального семейного капитала, который предусмотрен при рождении первого ребенка, а также третьего или последующего, увеличен со 150 тысяч до 300 тысяч рублей, - подчеркнул Глава. - А если первенец появился на свет у мамы, которой не исполнилось 25 лет, она получает региональный капитал в 500 тысяч рублей. Мы трудимся на будущее нашего региона.
В подтверждение этому – введение в Коми ипотеки под один процент. В 2023-ем с ее помощью квартирный вопрос решили сто молодых семей.
За год в Коми появилось 520 новых предпринимателей. В том числе, в аграрном секторе, что не удивительно, ведь за три года в эту отрасль вложено на 50 процентов больше средств. А в 2024 году будет затрачено почти полтора миллиарда рублей.
Конечно, в основном, АПК развивается в глубинке. Понимая это, власти Коми развивают там инфраструктуру. В качестве ярких примеров Глава привел строительство систем водоснабжения в Айкино и газоснабжения в Часово и Выльгорте, канализационно-очистных сооружений в поселке Студенец. В селе Усть-Кулом построены более 4 километра водопроводных сетей и более 7 километров дорог, коммуникациями обеспечены 149 участков под индивидуальную жилую застройку. В Прилузском и Усть-Куломском районах реконструированы сельские дороги протяженностью около 15 километров.
За период управления регионом Владимиром Уйба в медучреждения поступило 382 единицы транспорта и более 5000 оборудования, в том числе высокотехнологичного. За два последние пару лет введено более полусотни ФАПов, амбулаторий и больниц. Среди них - новый лечебный корпус в селе Усть-Цильма, строительство которого ждали аж 20 лет. В этом году будут введены в эксплуатацию 13 модульных ФАПов. А в столице Коми строятся современная инфекционная и детская республиканская больницы.
Для привлечения и закрепления медицинских кадров помимо федеральных выплат вводятся дополнительные региональные. Но и это не все. С 2023-го в Коми по инициативе Главы впервые начали возводить дома «под ключ», они оборудованы мебелью и домашней техникой. К двум таким домам, построенным в прошлом году, добавятся еще десять в Прилузском, Ижемском, Удорском, Печорском и Усть-Цилемском районах.
Поскольку «Коми войтыр» активно отслеживает состояние экологии, правительство и на это находит время и ресурсы. Коми в лидерах по объёмам лесовосстановления - план исполнен на 104 % (62,9 тысячи гектаров при плановых 55,5 тысячи). Лесопожарные формирования обеспечены спецтехникой, оборудованием и средствами связи: за 5 лет закуплено 520 единиц лесопатрульной и лесопожарной техники.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий выросла до 13,7% от всей площади республики. Созданы два государственных природных заказника: федерального значения «Параськины озера» в Ухте и республиканского значения «Усть-Пожегский» в Сыктывдинском районе.
Параллельно ликвидировано более 1400 мест несанкционированного размещения отходов. В лесах убрано 79 свалок, на землях муниципалитетов ликвидировано 340 мест незаконного складирования ТКО.
- Определена схема потоков отходов, которые вывозятся на мусороперегрузочные станции и легальные полигоны. Услугой по вывозу мусора охвачено 96% населения (на 6% больше среднероссийского показателя), - констатировал Владимир Уйба. - Ведётся планомерная работа по строительству инфраструктуры по обработке отходов. На территории Коми открыто 28 экопунктов по приему вторсырья.
А поскольку главное достояние региона – это люди, при нынешнем Главе прославленная лыжница Раиса Петровна Сметанина первой получила звание Героя Республики Коми. А в честь легендарного руководителя эпохи СССР учреждена госунаграда Республики Коми – орден Ивана Павловича Морозова.
- Я благодарен «Коми войтыр» за мудрую позицию, за конструктивный подход к решению проблем. Спасибо, что выступаете за планомерное развитие и стабильность в регионе. Вы останетесь надежной опорой гражданского общества в Коми! – подытожил Глава и вручил активистам МОД госнаграды.
После него на сцену поднялся председатель Госсовета Сергей Усачёв, отметивший заслуги движения в нормотворческой деятельности. После чего делегаты приступили к обсуждению злободневных вопросов повестки дня, чтобы выработать новые напутствия и наказы властями Коми для дальнейшего развития малой родины.
Справка
Первый съезд МОД «Коми войтыр» состоялся в 1991 году. И с тех пор это значимая площадка для прямого разговора с властью о важных вопросах развития коми народа и республики в целом.