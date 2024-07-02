Ухтинский "сладкоежка" трижды пошел на преступление ради любимых конфет

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинский любитель сладкого трижды пошел на преступление ради любимых конфет. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми. По информации ведомства, десятого, тринадцатого и двадцатого февраля мужчина похитил в одном из магазинов города десять упаковок набора шоколадных конфет «Мерси ассорти». Позднее общую сумму ущерба оценили в 2858 рублей. Злоумышленник прятал сладости под куртку и выходил из магазина, не оплатив товар.

Вскоре личность "сладкоежки" установили правоохранители. На мужчину завели уголовное дело. Его признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ. Приговором суда нарушителя обязали к одному году и двум месяцам принудительных работ. Более того, в этот же период 10% заработной платы горожанина будут удерживать в доход государства.