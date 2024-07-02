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Ухтинский "сладкоежка" трижды пошел на преступление ради любимых конфет

Ухтинский "сладкоежка" трижды пошел на преступление ради любимых конфетФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинский любитель сладкого трижды пошел на преступление ради любимых конфет. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, десятого, тринадцатого и двадцатого февраля мужчина похитил в одном из магазинов города десять упаковок набора шоколадных конфет «Мерси ассорти». Позднее общую сумму ущерба оценили в 2858 рублей. Злоумышленник прятал сладости под куртку и выходил из магазина, не оплатив товар.

Вскоре личность "сладкоежки" установили правоохранители. На мужчину завели уголовное дело. Его признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ. Приговором суда нарушителя обязали к одному году и двум месяцам принудительных работ. Более того, в этот же период 10% заработной платы горожанина будут удерживать в доход государства.

В ведомстве уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.

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