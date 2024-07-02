Начнется белая полоса: Глоба назвала четыре знака, которых в июле Госпожа Удача выбрала любимчиками

Известный астролог Тамара Глоба назвала четыре знака зодиака, для которых июль 2024 года станет началом белой полосы. В этом месяце удача будет на их стороне, и они смогут добиться значительных успехов в различных сферах жизни. Эти знаки зодиака — Рыбы, Лев, Стрелец и Дева, пишет progorodnn.ru.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Общий прогноз: Июль подарит Рыбам множество возможностей для карьерного роста и личного развития. Ваша интуиция и творческий подход помогут вам превосходить любые вызовы.