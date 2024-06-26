В Коми под Сосногорском пьяный байкер устроил ДТП

Фото из архива "Про Город"

В Коми арестован житель деревни Пожня под Сосногорском за управление мопедом в нетрезвом виде. Согласно пресс-службе судов Коми, 28-летний мужчина 19 июня этого года после возвращения с работы выпил две бутылки пива. Затем он решил покататься на недавно приобретенном мопеде марки Alpha 150.

На улице Центральной возле дома №17 он потерял управление и упал на дорогу. В результате происшествия байкер получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также раны головы и подбородка.

Когда прибыли сотрудники ГАИ, выяснилось, что водитель не имел права на управление транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Мировой судья Железнодорожного судебного участка Сосногорска признал нарушителя виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.