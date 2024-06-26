Ребенок серьезно пострадал при сходе девяти вагонов поезда Воркута - Новороссийск

Фото из архива "Про Город"

Ребенок получил серьезные повреждения во время крушения девяти вагонов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Его вместе с еще одним взрослым пострадавшим доставили на скорой помощи. Об этом сообщила администрация Заполярья.

Дополнительно пятерых человек с переломами отвезли в центральную городскую больницу Инты.