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Ребенок серьезно пострадал при сходе девяти вагонов поезда Воркута - Новороссийск

Ребенок серьезно пострадал при сходе девяти вагонов поезда Воркута - НовороссийскФото из архива "Про Город"

Ребенок получил серьезные повреждения во время крушения девяти вагонов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Его вместе с еще одним взрослым пострадавшим доставили на скорой помощи. Об этом сообщила администрация Заполярья.

Дополнительно пятерых человек с переломами отвезли в центральную городскую больницу Инты.

Напоминаем, с рельсов сошли последние 9 вагонов пассажирского состава. Из 215 пассажиров пострадало 20 человек, трое из них находятся в тяжлом состоянии.

Для оказания помощи на место происшествия прибыл санитарный авиационный борт из Сыктывкара.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стал подмыв железнодорожного полотна в результате сильных дождей.

Движение поездов на этом участке было приостановлено.

По факту крушения вагонов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации за "нарушение правил безопасности движения".

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