Ребенок серьезно пострадал при сходе девяти вагонов поезда Воркута - Новороссийск
- 23:00 26 июня
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- Олег Помидоров
Ребенок получил серьезные повреждения во время крушения девяти вагонов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Его вместе с еще одним взрослым пострадавшим доставили на скорой помощи. Об этом сообщила администрация Заполярья.
Дополнительно пятерых человек с переломами отвезли в центральную городскую больницу Инты.
Напоминаем, с рельсов сошли последние 9 вагонов пассажирского состава. Из 215 пассажиров пострадало 20 человек, трое из них находятся в тяжлом состоянии.
Для оказания помощи на место происшествия прибыл санитарный авиационный борт из Сыктывкара.
Предварительно установлено, что причиной инцидента стал подмыв железнодорожного полотна в результате сильных дождей.
Движение поездов на этом участке было приостановлено.
По факту крушения вагонов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации за "нарушение правил безопасности движения".