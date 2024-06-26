В Инту эвакуировали почти 200 пассажиров с перевернувшегося поезда
- 22:45 26 июня
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- Олег Помидоров
26 июня в Коми произошла крупная авария с участием поезда.
Глава республики сообщил, что для пассажиров перевернувшегося поезда организовали пункты временного размещения.
Помимо этого стало известно, что пострадавших на скорых отправили в Интинскую горбольницу. Всех, кто стал пострадавшим в этом ЧП, которые нуждаются в медицинской и психологической помощи, размещают в пунктах временного размещения на базе средней школы №5 в Инте и в местной гостинице. Сейчас им привезли сухпайки и постельное белье.
По заявлению Владимира Уйба, для оказания помощи пострадавшим, которым необходима эвакуация, на данный момент из столицы Коми отправился санитарный борт с бригадой медиков – травматологов и реаниматологов. В случае, если пациенты будут транспортабельными, их вывезут на лечение в Сыктывкар.