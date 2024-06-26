В Инту эвакуировали почти 200 пассажиров с перевернувшегося поезда

Помимо этого стало известно, что пострадавших на скорых отправили в Интинскую горбольницу. Всех, кто стал пострадавшим в этом ЧП, которые нуждаются в медицинской и психологической помощи, размещают в пунктах временного размещения на базе средней школы №5 в Инте и в местной гостинице. Сейчас им привезли сухпайки и постельное белье.