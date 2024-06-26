20 человек пострадало, трое в тяжелом состоянии: последствия аварии с перевернувшимся поездом в Коми

Напомним, 26 июня в районе 20 часов вечера появилась информация, что недалеко от Инты перевернулся пассажирский поезд “Воркута - Новороссийск”.

В момент транспортной аварии в пассажирской составе находилось 215 человек. Как сообщают очевидцы с места события, в момент происшествия на этом участке железно-дорожного движения проходили ремонтные работы насыпной дороги, которую в тот момент подмыло водой.

Во время движения поезда “Воркута - Новороссийск”, транспорт перевернулся, а большинство вагонов оказалось затопленными. Для того, чтобы выйти из заблокированного поезда, пассажиры начали разбивать окна вагонов.

На место случившегося сразу отправились спасатели. Также туда поехал глава региона Владимир Уйба. Руководитель республики сообщил в своем телеграм-канале, что 20 человек стали пострадавшими в результате происшествия, при этом трое находятся в тяжелом состоянии.