Синоптики рассказали о погоде в Коми на 25 июня
- 00:40 25 июня
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил, какую погоду ожидать жителям республики сегодня.
Так в Коми ожидается дождь, а ночью он усилится. Местами возможна гроза. На крайнем юго-западе ночью погода будет преимущественно без осадков. Днем возможен в регионе короткий дождь. Ветер северной четверти достигнет скорости до 6-11 метров в секунду, а порывами до 14 метров в секунду.
Температура в западных районах ночью составит +5…+10 градусов. Днем поднимется до +10…+15, в восточных районах температура ночью +11…+16, а днем составит +20…+25.
В Сыктывкаре погода ожидается облачной с прояснениями. Ночью будет без осадков, а днем возможен легкий дождь. Ветер будет северным, скоростью 6-11 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +6…+8 градусов, а днем поднимется до +12…+14.