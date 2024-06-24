Синоптики рассказали о погоде в Коми на 25 июня

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил, какую погоду ожидать жителям республики сегодня. Так в Коми ожидается дождь, а ночью он усилится. Местами возможна гроза. На крайнем юго-западе ночью погода будет преимущественно без осадков. Днем возможен в регионе короткий дождь. Ветер северной четверти достигнет скорости до 6-11 метров в секунду, а порывами до 14 метров в секунду.

Температура в западных районах ночью составит +5…+10 градусов. Днем поднимется до +10…+15, в восточных районах температура ночью +11…+16, а днем составит +20…+25.