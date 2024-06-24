В Коми расследуют трагическую гибель горняка

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Трагический случай произошел на шахте “Комсомольская” в Воркуте. Предприятие “ВоркутаУголь” рассказала, что 23 июня этого года погиб работник “Северной алмазной компании” Юрий Федянин. Мужчина трудился на шахте “Комсомольская”.

Работник был на нижнем сопряжении лавы 321 пласта четвертого и конвейерного бремсберга. Там он не удержался и упал на рештачный став перегружателя. Далее мужчина оказался под барабаном дробилки, где он получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас специалисты организовали комиссию с участием представителей госорганов для расследования этого несчастного трагического случая.