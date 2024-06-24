В Коми расследуют трагическую гибель горняка
- 22:30 24 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Трагический случай произошел на шахте “Комсомольская” в Воркуте.
Предприятие “ВоркутаУголь” рассказала, что 23 июня этого года погиб работник “Северной алмазной компании” Юрий Федянин. Мужчина трудился на шахте “Комсомольская”.
Работник был на нижнем сопряжении лавы 321 пласта четвертого и конвейерного бремсберга. Там он не удержался и упал на рештачный став перегружателя. Далее мужчина оказался под барабаном дробилки, где он получил травмы несовместимые с жизнью.
Сейчас специалисты организовали комиссию с участием представителей госорганов для расследования этого несчастного трагического случая.
Компания выразили соболезнования в адрес родных и близких погибшего горняка, а семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.