В Коми подорожал бензин
- 07:30 22 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми подорожал бензин и дизельное топливо. Об изменении цен сообщает Комистат.
За неделю с 10 по 17 июня 2024 года нефтепродукты стали дороже. Бензин подорожал на 0,5-1,75 процентов, а дизельное топливо всего на 0,2 процента. При этом АИ-98 и выше вернулся к стоимости, которая была в начале месяца. Актуальные цены в городах Республики:
Сыктывкар
марки АИ-92 - 45,33 рублей
марки АИ-95 - 52,58 рублей
марки АИ-98 и выше - 69,88 рублей
Дизельное топливо - 64,54 рублей
Ухта
марки АИ-92 - 46,77 рублей
марки АИ-95 - 53,07 рублей
марки АИ-98 и выше - 70,18 рублей
Дизельное топливо - 64,71 рублей
Воркута
марки АИ-92 – 52 рубля
марки АИ-95 - 55,33 рублей
Дизельное топливо - 67,37 рублей
Стоимость может варьировать в зависимости от компании и нахождения АЗС.