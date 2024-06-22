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В Коми подорожал бензин

В Коми подорожал бензинФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми подорожал бензин и дизельное топливо. Об изменении цен сообщает Комистат.

За неделю с 10 по 17 июня 2024 года нефтепродукты стали дороже. Бензин подорожал на 0,5-1,75 процентов, а дизельное топливо всего на 0,2 процента. При этом АИ-98 и выше вернулся к стоимости, которая была в начале месяца. Актуальные цены в городах Республики:

Сыктывкар

марки АИ-92 - 45,33 рублей

марки АИ-95 - 52,58 рублей

марки АИ-98 и выше - 69,88 рублей

Дизельное топливо - 64,54 рублей

Ухта

марки АИ-92 - 46,77 рублей

марки АИ-95 - 53,07 рублей

марки АИ-98 и выше - 70,18 рублей

Дизельное топливо - 64,71 рублей

Воркута

марки АИ-92 – 52 рубля

марки АИ-95 - 55,33 рублей

Дизельное топливо - 67,37 рублей

Стоимость может варьировать в зависимости от компании и нахождения АЗС.

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