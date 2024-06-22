В Коми подорожал бензин и дизельное топливо. Об изменении цен сообщает Комистат.

За неделю с 10 по 17 июня 2024 года нефтепродукты стали дороже. Бензин подорожал на 0,5-1,75 процентов, а дизельное топливо всего на 0,2 процента. При этом АИ-98 и выше вернулся к стоимости, которая была в начале месяца. Актуальные цены в городах Республики: