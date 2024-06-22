Синоптики рассказали о погоде в Коми 22 июня

В ряде районов Коми пройдут небольшие дожди. Где-то жителей ждёт сильный ветер. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

22 июня 2024 года на севере Республики пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На юге также выпадут осадки, но в меньшем количестве. В Коми поднимется юго-западный ветер с переходом на западный ветер скоростью до 18 метров в секунду. На северо-западе региона на столбике термометра можно будет наблюдать значение +8...+13 градусов.