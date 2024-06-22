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Синоптики рассказали о погоде в Коми 22 июня

Синоптики рассказали о погоде в Коми 22 июняФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В ряде районов Коми пройдут небольшие дожди. Где-то жителей ждёт сильный ветер. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

22 июня 2024 года на севере Республики пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На юге также выпадут осадки, но в меньшем количестве. В Коми поднимется юго-западный ветер с переходом на западный ветер скоростью до 18 метров в секунду. На северо-западе региона на столбике термометра можно будет наблюдать значение +8...+13 градусов.

Сыктывкарцев ночью ждёт сухая погода. Столбик термометра покажет отметку в +16…+18°С, ночью это значение будет +10…+12 градусов. Поднимутся юго-западный и западный ветра с переходом со скоростью 6-11 метров в секунду. В Воркуте переменная облачность, временами дождь, температура днём +16…+18 градусов. В Усть-Цильме облачно, будет дождь. Ухтинцев осадки ждут в виде кратковременного дождя.

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