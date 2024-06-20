Начальник управления культуры Сыктывкара Владимир Юрковский сообщил о своей отставке

В Сыктывкаре начальник управления культуры муниципалитета Владимир Юрковский сообщил о своем желании покинуть пост. Свое желание он озвучил на общегородской планерке под руководством градоначальника столицы Коми Владимира Голдина.

Владимир Иванович причины ухода не назвал. Однако он сообщил, что будет работать в администрации в качестве начальника управления культуры до 5 августа 2024 года.