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Начальник управления культуры Сыктывкара Владимир Юрковский сообщил о своей отставке

Начальник управления культуры Сыктывкара Владимир Юрковский сообщил о своей отставке Фото мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре начальник управления культуры муниципалитета Владимир Юрковский сообщил о своем желании покинуть пост. Свое желание он озвучил на общегородской планерке под руководством градоначальника столицы Коми Владимира Голдина. 

Владимир Иванович причины ухода не назвал. Однако он сообщил, что будет работать в администрации в качестве начальника управления культуры до 5 августа 2024 года. 

Напомним, Владимир Юрковский работал начальником управления культуры с января 2021 года. 

Ранее он занимал должность начальника управления культуры в Ухте, до этого он трудился в качестве Министра культуры Республики Коми с 2009 года по 2011 год. С поста министра ему пришлось уйти в связи с отставкой правительства региона.

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