Испытано на себе: журналист "Про Города" примерила на себя профессию спасателя
- 18:00 17 июня
- 6+
- Дарья Шучалина
Специально для «Про Города» Главное управление МЧС России по Коми организовало эксклюзивные учения. Наш внештатный корреспондент, как в сказке, прошла через огонь, воду и медные трубы.
Пожарный квест состоялся на стадионе. Опытный тренер Александр Щебелев помог облачиться в спецформу, а затем провел инструктаж. Передвигаться в тяжелом теплом костюме в жару оказалось крайне не удобно. Между тем, первое испытание далось без лишних сложностей. Пришлось передвигаться через узкую трубу в кромешной тьме. Такова имитация вентиляционной шахты многоквартирного дома. Кстати, многие на этом этапе уже сразу сдаются из-за клаустрофобии. Но только не представительница «Про Города».
Далее следовало прошмыгнуть, словно мышка, через отверстия шин, вертикально стоящих на земле. Траектория змейки хоть и извилистая, но не сложная хотя бы при минимальном уровне физподготовки.
А вот через огонь пройти оказалось волнительно: он очень горячий и выделял черную копоть, едкую для дыхания. Александр Николаевич подбодрил нужными словами, так что перебежка участка с открытым пламенем выполнена успешно.
Потом этот самый огонь нужно было ликвидировать. Как заправскому спасателю, удалось ловко управиться с увесистым огнетушителем и погасить очаг пламени прохладной пеной.
А вот настоящая паника охватила на этапе, предусматривавшем (после подъема по крутой лестнице вверх на высоту метров в десять) спуск вниз на шесте, до которого еще надо было дотянуться. После нескольких секунд заминки ничего не оставалось, как довериться стоявшему сзади тренеру, напомнившему алгоритм: сначала корпусом наклониться к шесту, затем вцепиться в него руками, потом перенести все тело и тут же охватить металлическую штуковину ногами, и вот так, в объятиях, проскользить вниз, на землю.
Зато на этапе прыжка из окна 4-го этажа здания было интересно и легко (за плечами опыт прыжка с парашютом). Парить в воздухе понравилось.
В завершение квеста пришло осознание: никаких бытовых трудностей бояться не стоит. В обычной жизни нет ничего, что угрожало бы жизни. А это значит - она прекрасна!