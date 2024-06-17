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Испытано на себе: журналист "Про Города" примерила на себя профессию спасателя

Испытано на себе: журналист "Про Города" примерила на себя профессию спасателяФото ГУ МЧС России по РК

Специально для «Про Города» Главное управление МЧС России по Коми организовало эксклюзивные учения. Наш внештатный корреспондент, как в сказке, прошла через огонь, воду и медные трубы. 

Пожарный квест состоялся на стадионе. Опытный тренер Александр Щебелев помог облачиться в спецформу, а затем провел инструктаж. Передвигаться в тяжелом теплом костюме в жару оказалось крайне не удобно. Между тем, первое испытание далось без лишних сложностей. Пришлось передвигаться через узкую трубу в кромешной тьме. Такова имитация вентиляционной шахты многоквартирного дома. Кстати, многие на этом этапе уже сразу сдаются из-за клаустрофобии. Но только не представительница «Про Города».

Далее следовало прошмыгнуть, словно мышка, через отверстия шин, вертикально стоящих на земле. Траектория змейки хоть и извилистая, но не сложная хотя бы при минимальном уровне физподготовки.

А вот через огонь пройти оказалось волнительно: он очень горячий и выделял черную копоть, едкую для дыхания. Александр Николаевич подбодрил нужными словами, так что перебежка участка с открытым пламенем выполнена успешно.

Потом этот самый огонь нужно было ликвидировать. Как заправскому спасателю, удалось ловко управиться с увесистым огнетушителем и погасить очаг пламени прохладной пеной.

А вот настоящая паника охватила на этапе, предусматривавшем (после подъема по крутой лестнице вверх на высоту метров в десять) спуск вниз на шесте, до которого еще надо было дотянуться. После нескольких секунд заминки ничего не оставалось, как довериться стоявшему сзади тренеру, напомнившему алгоритм: сначала корпусом наклониться к шесту, затем вцепиться в него руками, потом перенести все тело и тут же охватить металлическую штуковину ногами, и вот так, в объятиях, проскользить вниз, на землю.

Зато на этапе прыжка из окна 4-го этажа здания было интересно и легко (за плечами опыт прыжка с парашютом). Парить в воздухе понравилось. 
В завершение квеста пришло осознание: никаких бытовых трудностей бояться не стоит. В обычной жизни нет ничего, что угрожало бы жизни. А это значит - она прекрасна!

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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