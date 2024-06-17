Испытано на себе: журналист "Про Города" примерила на себя профессию спасателя

Фото ГУ МЧС России по РК

Специально для «Про Города» Главное управление МЧС России по Коми организовало эксклюзивные учения. Наш внештатный корреспондент, как в сказке, прошла через огонь, воду и медные трубы.

Пожарный квест состоялся на стадионе. Опытный тренер Александр Щебелев помог облачиться в спецформу, а затем провел инструктаж. Передвигаться в тяжелом теплом костюме в жару оказалось крайне не удобно. Между тем, первое испытание далось без лишних сложностей. Пришлось передвигаться через узкую трубу в кромешной тьме. Такова имитация вентиляционной шахты многоквартирного дома. Кстати, многие на этом этапе уже сразу сдаются из-за клаустрофобии. Но только не представительница «Про Города».

Далее следовало прошмыгнуть, словно мышка, через отверстия шин, вертикально стоящих на земле. Траектория змейки хоть и извилистая, но не сложная хотя бы при минимальном уровне физподготовки.

А вот через огонь пройти оказалось волнительно: он очень горячий и выделял черную копоть, едкую для дыхания. Александр Николаевич подбодрил нужными словами, так что перебежка участка с открытым пламенем выполнена успешно.

Потом этот самый огонь нужно было ликвидировать. Как заправскому спасателю, удалось ловко управиться с увесистым огнетушителем и погасить очаг пламени прохладной пеной.

А вот настоящая паника охватила на этапе, предусматривавшем (после подъема по крутой лестнице вверх на высоту метров в десять) спуск вниз на шесте, до которого еще надо было дотянуться. После нескольких секунд заминки ничего не оставалось, как довериться стоявшему сзади тренеру, напомнившему алгоритм: сначала корпусом наклониться к шесту, затем вцепиться в него руками, потом перенести все тело и тут же охватить металлическую штуковину ногами, и вот так, в объятиях, проскользить вниз, на землю.

Зато на этапе прыжка из окна 4-го этажа здания было интересно и легко (за плечами опыт прыжка с парашютом). Парить в воздухе понравилось.

В завершение квеста пришло осознание: никаких бытовых трудностей бояться не стоит. В обычной жизни нет ничего, что угрожало бы жизни. А это значит - она прекрасна!