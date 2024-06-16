Студен из Коми пропал в соседнем регионе
- 19:15 16 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из социальных сетей
Молодой человек из Прилузского района пропал на реке Вятка в Кировской области. Жителя Коми сейчас ищут спасатели и родные. Об этом пишет сообщество “Я люблю Прилузье”.
13 июня 2024 года в Кировской области пропал парень. Молодому человеку 19 лет. Он родом из села Объячево Прилузского района. Пропавший учится в Орлове в педколледже, в районе этого города на реке Вятка его видели в последний раз.
Как сообщают очевидцы, течение в том месте, где пропал Леонид, очень сильное. Родственники жителя Коми предполагают, что его могло отнести в другое место, где сейчас он ждёт помощи. К отдельным участкам суши без плавсредств не добраться, а поисковый отряд “ЛизаАлерт” не имеет необходимых средств и специалистов.