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Студен из Коми пропал в соседнем регионе

Студен из Коми пропал в соседнем регионе Фото из социальных сетей

Молодой человек из Прилузского района пропал на реке Вятка в Кировской области. Жителя Коми сейчас ищут спасатели и родные. Об этом пишет сообщество “Я люблю Прилузье”.

13 июня 2024 года в Кировской области пропал парень. Молодому человеку 19 лет. Он родом из села Объячево Прилузского района. Пропавший учится в Орлове в педколледже, в районе этого города на реке Вятка его видели в последний раз.

Как сообщают очевидцы, течение в том месте, где пропал Леонид, очень сильное. Родственники жителя Коми предполагают, что его могло отнести в другое место, где сейчас он ждёт помощи. К отдельным участкам суши без плавсредств не добраться, а поисковый отряд “ЛизаАлерт” не имеет необходимых средств и специалистов.

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