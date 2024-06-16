Студен из Коми пропал в соседнем регионе

Молодой человек из Прилузского района пропал на реке Вятка в Кировской области. Жителя Коми сейчас ищут спасатели и родные. Об этом пишет сообщество “Я люблю Прилузье”.

13 июня 2024 года в Кировской области пропал парень. Молодому человеку 19 лет. Он родом из села Объячево Прилузского района. Пропавший учится в Орлове в педколледже, в районе этого города на реке Вятка его видели в последний раз.