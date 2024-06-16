Синоптики рассказали о погоде в Коми 16 июня
- 20:30 16 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
После дождей в Коми вновь наступает жаркая погода. Местами в отдельных районах Республики пройдёт небольшой дождь, и будет туман. Об этом сообщает ЦГМС региона.
17 июня 2024 года в Коми местами пройдёт кратковременный дождь. На востоке региона ночью температура может упасть до +2 градусов, на юге этот показатель днём будет варьировать от +21 до +26 градусов. Местами в Республике ночью можно будет наблюдать туман. Поднимется северо-западный и западный ветер до 14 метров в секунду.
Сыктывкарцев в этот день осадки обойдут стороной. Также поднимется северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. Днём температура +24…+26 градуса. Дождь ночью пройдёт в Ухте, а днём в Печоре, Воркуте, Усть-Цильме, Инте, Усинске, Троицко-Печорске и на Вуктыле.