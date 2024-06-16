Синоптики рассказали о погоде в Коми 16 июня

После дождей в Коми вновь наступает жаркая погода. Местами в отдельных районах Республики пройдёт небольшой дождь, и будет туман. Об этом сообщает ЦГМС региона.

17 июня 2024 года в Коми местами пройдёт кратковременный дождь. На востоке региона ночью температура может упасть до +2 градусов, на юге этот показатель днём будет варьировать от +21 до +26 градусов. Местами в Республике ночью можно будет наблюдать туман. Поднимется северо-западный и западный ветер до 14 метров в секунду.