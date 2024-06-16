В Коми по просьбе жителей одного из районов открылся аптечный пункт

В Усогорске начал работу новый аптечный пункт. Местные жители очень нуждались в данном медобъкте. Вопрос об отсутствии медицинского учреждения был решён Главой Республики Коми Владимиром Уйбой.

В Удорском районе появился новый аптечный пункт, о котором долгое время просили местные жители. Об этом сообщает администрация Главы Республики Коми.

Теперь обладатели рецептов на льготные препараты могут получить их без необходимости ездить в районный центр. Аптечный пункт находится в помещении бизнес-инкубатора - в центре поселка, напротив зданий Центральной районной больницы. Ассортимент аптеки включает не только лекарственные средства, но и медицинские изделия, а также продукты лечебного питания.