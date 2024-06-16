Курсанты университета морского и речного флота отправились в сплав из Сыктывкара в Великий Устюг

Из Сыктывкара в Великий Устюг отправились в сплав курсанты университета морского и речного флота. Об этом сообщает администрация города.

16 июня в Кировском парке столицы Коми торжественно проводили курсантов Великоустюгского филиала «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Маркова» в сплав. Ребятам предстоит добраться по рекам от Сыктывкара до Великого Устюга на ялах под парусом и на веслах.