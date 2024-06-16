Курсанты университета морского и речного флота отправились в сплав из Сыктывкара в Великий Устюг
- 16:43 16 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Из Сыктывкара в Великий Устюг отправились в сплав курсанты университета морского и речного флота. Об этом сообщает администрация города.
16 июня в Кировском парке столицы Коми торжественно проводили курсантов Великоустюгского филиала «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Маркова» в сплав. Ребятам предстоит добраться по рекам от Сыктывкара до Великого Устюга на ялах под парусом и на веслах.
Поход посвящается 120-летию со дня рождения адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Николая Герасимовича. Символичным является то, что с этого же места – пристани в районе парка имени С.М. Кирова – в начале Великой Отечественной войны уходили на фронт по реке Сысоле жители Сыктывкара.