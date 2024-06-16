В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ростове-на-Дону шестеро преступников взяли в заложники сотрудников СИЗО. На данный момент злоумышленники ликвидированы. Подробности произошедшего сообщает ТАСС. Утром 16 июня 2024 года в ростовском СИЗО заключенные захватили в заложники инспектора-надзирателя и оперативного сотрудника, на одного из них они надели наручники. Мужчины вооружились перочинным ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором.

Известно, что некоторые из обвиняемых были приверженцами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Трое из них были осуждены за ряд преступлений террористической направленности, в том числе в подготовку подрыва здания Верховного суда в Карачаево-Черкесии.