После дождей в реках Коми сильно вырос уровень воды

Из-за прошедших в Коми дождей в регионе заметно вырос уровень воды в реках. Об этом сообщает МЧС Республики со ссылкой на ЦГМС.

На крайнем юге Коми повысился уровень воды, а также он вырос в реках Вычегодского и Мезенского бассейнов. Интенсивность варьирует от 5 до 93 сантиметров. При этом на реках Большая Инта и Адзьва возобновились спады уровней воды.