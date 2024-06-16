После дождей в реках Коми сильно вырос уровень воды
- 15:45 16 июня
- 6+
- Анастасия Амелькина
Из-за прошедших в Коми дождей в регионе заметно вырос уровень воды в реках. Об этом сообщает МЧС Республики со ссылкой на ЦГМС.
На крайнем юге Коми повысился уровень воды, а также он вырос в реках Вычегодского и Мезенского бассейнов. Интенсивность варьирует от 5 до 93 сантиметров. При этом на реках Большая Инта и Адзьва возобновились спады уровней воды.
Также зафиксирован редкий ледоход в течении реки Усы, верхнем течении Колвы и на реке Адзьва. При этом на Усе, как и на нижней Печоре растёт уровень воды от 5 до 60 сантиметров в сутки.
Вода вышла на пойму на реке Пижма у деревни Боровая, Вычегде у посёлка Помоздино, Печоре у села Усть-Кожва. Также вода на пойме на реке Колва и Усть-Колва у поселка Хорей-Вер, на Печоре у сёл Усть-Уса, Щелья-Юр, Ермицы, Усть-Цильма, а также посёлка Мутный Материк. Такая же ситуация на реке Сула у посёлка Коткино, на р. Уса у посёлка Адзьва, села Петрунь и Усинска.
На реках Ижемского бассейна, Пижме и верхнем, среднем течениях Печоры также вырос уровень воды. Подъём варьирует от 15 до 115 сантиметров.