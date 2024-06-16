В Сыктывкаре 13-летняя девочка на самокате сбила местную жительницу

15 июня произошло два ДТП с пострадавшими. Одно из них случилось в столице Коми. 13-летняя девочка за рулём электросамоката Ninebot с мощностью 0,35 киловатт ехала по тротуару улицы Куратова со стороны Западной улицы в направление Первомайской. Напротив 79 дома ребёнок наехал на женщину 1969 года рождения, которая шла спереди.

55-летняя сыктывкарка получила ушиб мягких тканей бедра левой ноги. Электросамокат с данной мощностью относится к категории мопедов, поэтому на него требуется водительское удостоверение. У несовершеннолетней его нет. Так как ребёнок ещё не достиг возраста 16 лет, когда можно привлечь человека к уголовной ответственности, то дело пойдёт в комиссию по делам несовершеннолетних.