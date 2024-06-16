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В Коми пешеход попал под дорожный каток

В Коми пешеход попал под дорожный катокФото УГИБДД по Коми

В Усинске мужчина попал под дорожный каток. Житель Коми получил закрытый перелом. Об этом сообщает УГИБДД региона.

15 июня 2024 года около 11:20 в Усинске произошло ДТП. 53-летний водитель катка ДУ-82 сдавал задним ходом по тротуару напротив 7 дома Больничного проезда. Техника двигалась в сторону улицы Нефтяников в направлении с проезда Геологоразведчиков. По тротуару шёл мужчина 1980 года рождения, который попал под каток.

Пострадавший получил закрытый перелом правой ноги. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель катка имеет стаж с 2007 года.

Всего за 15 июня в регионе произошло 12 ДТП, два из которых с пострадавшими. Остальные происшествия на дороге понесли за собой материальный ущерб.

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