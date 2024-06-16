В Коми пешеход попал под дорожный каток
- 12:00 16 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усинске мужчина попал под дорожный каток. Житель Коми получил закрытый перелом. Об этом сообщает УГИБДД региона.
15 июня 2024 года около 11:20 в Усинске произошло ДТП. 53-летний водитель катка ДУ-82 сдавал задним ходом по тротуару напротив 7 дома Больничного проезда. Техника двигалась в сторону улицы Нефтяников в направлении с проезда Геологоразведчиков. По тротуару шёл мужчина 1980 года рождения, который попал под каток.
Пострадавший получил закрытый перелом правой ноги. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель катка имеет стаж с 2007 года.
Всего за 15 июня в регионе произошло 12 ДТП, два из которых с пострадавшими. Остальные происшествия на дороге понесли за собой материальный ущерб.