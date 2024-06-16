"Будет вторая пенсия": для пенсионеров, доживших до 60-65 лет, готовят приятный сюрприз
- 09:40 16 июня
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- Служба новостей
Российских пожилых граждан проинформировали о возможности получить вторую пенсию по достижении 65 лет
Это предложение ожидает тех, кто после празднования "пенсионного" юбилея продолжил работать. Однако сумма второй выплаты окажется меньше первой.
Получение дополнительной пенсии доступно для нескольких групп пожилых людей. В первую очередь это относится к тем, кто имеет право на пенсию по специальному стажу. Такой возможностью обладают экс-военнослужащие или экс-сотрудники силовых структур. По достижении определенного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) можно подать заявку на вторую пенсию от Социального фонда.
Иными словами, речь идет о страховой пенсии по старости. Ей смогут воспользоваться те, кто отработал определенный период времени в гражданской сфере. Для этого потенциальным обладателям второй пенсии требуется провести на работе вне военных или правоохранительных органах не менее 15 лет, а также набрать соответствующее количество пенсионных баллов – 28,2.
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