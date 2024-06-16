Астрологи поделились гороскопом на 16 июня

Астрологи рассказали, какой знак зодиака ждёт конец любовной истории. Об этом пишет Рамблер. Овнам 16 июня стоит обратить внимание на общение с окружающими. Если хочется продлить это удовольствие, то не стоит терять времени.

У Тельцов сегодня день переговоров с нужными людьми. Также стоит поторопится, ведь на счету каждая минута.

Сегодня Близнецам звезды советуют остановиться, чтобы мысленно сделать выводы по итогам последних недель, а заодно попрощаться с некоторыми амбициями и иллюзиями.

Ракам в любой ситуации нужно сохранять дипломатичность и сдержанность, оставаться нейтральными в своих позициях, уступчивыми и уживчивыми. Важно не торопится с реализацией планов по самовыражению.

Дружелюбная атмосфера сегодня ждёт Львов. Но при этом не стоит удивляться, если иногда будут срываться хорошие планы, не состоится прогулка или отменится встреча.

Сегодня Девам звезды советуют взять в своих делах перерыв. Обстановка меняется, информация частично устаревает и требует правки планов.

Сегодня Весам пора подводить итоги приятных для себя событий. Может подойти к концу любовная история, путешествие, отдых, первый этап учебы, исследований или переговоров.

Скорпионам рекомендуется быть менее инициативными. Резкие порывы в этот день – ошибка. Если впереди сложный период, не помешает поддерживать связь со своими возможными помощниками и союзниками.

Сегодня Стрельцам звезды советуют заниматься своими контактами, репутацией и социальным капиталом: поддерживать общение с единомышленниками, учениками, клиентами, партнерами, закреплять созданные союзы и заключенные договоренности, ценить гармонию в браке.

Козерогам потребуется сохранять дипломатичность и оставаться открытыми для переговоров. В общении с полезными людьми может наметиться новый этап, но не стоит торопить его самостоятельно.

Сегодня для Водолеев все идет хорошо, но впереди их может ждать ответственный момент, к которому лучше не относиться легкомысленно. Звезды советуют не проводить этот день в праздном приятном общении, а запасаться ресурсами.