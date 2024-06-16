Синоптики рассказали о погоде в Коми на 16 июня

16 июня в Республике пройдут небольшие дожди. В отдельных районах региона ночью и утром будет туман. Местами в Республике поднимется ветер скоростью до 10 метров в секунду. В южных районах на столбике термометра можно будет наблюдать значение +19...+24 градуса.

Сыктывкарцев ночью ждёт дождь, днём преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет отметку в +21…+23°С, ночью это значение будет +8…+10 градусов. Поднимется северо-западный ветер с переходом на зсеверный со скоростью 5-10 метров в секунду. В Воркуте переменная облачность, без осадков, температура днём +10…+12 градусов. В Печоре небольшой дождь и умеренный северо-западный ветер. Ухтинцев осадки ждут только в тёмное время суток.