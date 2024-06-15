Грозовой фронт уходит из Коми
- 20:30 15 июня
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Ночью в Коми заметно падает температура. Отдельные районы Республики накрывает туманом. Об этом сообщает ЦГМС региона.
16 июня 2024 года в Коми местами пройдёт дождь. На севере региона ночью температура может упасть до +1 градуса, на юге этот показатель будет варьировать от +6 до +11 градусов. Местами в Республике утром и ночью можно будет наблюдать туман. Поднимется северный ветер 5-10 метров в секунду.
Сыктывкарцев в этот день ждёт небольшой дождь в темное время суток. Днём преимущественно без осадков. Также поднимется северо-западный ветер с переходом на северный 5-10 метров в секунду. Днём температура +21…+23 градуса. Также дожди пройдут в Ухте, Печоре, Вуктыле, Усинске, Инте и Троицко-Печорске.