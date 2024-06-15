Грозовой фронт уходит из Коми

Ночью в Коми заметно падает температура. Отдельные районы Республики накрывает туманом. Об этом сообщает ЦГМС региона.

16 июня 2024 года в Коми местами пройдёт дождь. На севере региона ночью температура может упасть до +1 градуса, на юге этот показатель будет варьировать от +6 до +11 градусов. Местами в Республике утром и ночью можно будет наблюдать туман. Поднимется северный ветер 5-10 метров в секунду.