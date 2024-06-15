Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Покупка двигателя для авто закончилась для сыктывкарца потерей 118 тысяч рублей

Покупка двигателя для авто закончилась для сыктывкарца потерей 118 тысяч рублей

Сыктывкарец хотел купить двигатель для машины и попал на мошенников. Он перевёл неизвестным более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Коми.

В полицию поступило заявление от жителя Сыктывкара. Мужчина 1972 года рождения наткнулся в одном из интернет-сервисов для размещения частных объявлений на продажу двигателя для машины. Он связался с продавцом и договорился о доставке запчасти. Сыктывкарец перевёл неизвестному 118 тысяч рублей.

Товар должна была доставить транспортная компания, но в назначенную дату двигатель мужчина так и не получил. Объявление о продаже пропало, а неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

...

  • 0

Популярное

Последние новости