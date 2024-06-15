Покупка двигателя для авто закончилась для сыктывкарца потерей 118 тысяч рублей

Сыктывкарец хотел купить двигатель для машины и попал на мошенников. Он перевёл неизвестным более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Коми.

В полицию поступило заявление от жителя Сыктывкара. Мужчина 1972 года рождения наткнулся в одном из интернет-сервисов для размещения частных объявлений на продажу двигателя для машины. Он связался с продавцом и договорился о доставке запчасти. Сыктывкарец перевёл неизвестному 118 тысяч рублей.