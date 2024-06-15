Покупка двигателя для авто закончилась для сыктывкарца потерей 118 тысяч рублей
- 18:45 15 июня
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарец хотел купить двигатель для машины и попал на мошенников. Он перевёл неизвестным более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Коми.
В полицию поступило заявление от жителя Сыктывкара. Мужчина 1972 года рождения наткнулся в одном из интернет-сервисов для размещения частных объявлений на продажу двигателя для машины. Он связался с продавцом и договорился о доставке запчасти. Сыктывкарец перевёл неизвестному 118 тысяч рублей.
Товар должна была доставить транспортная компания, но в назначенную дату двигатель мужчина так и не получил. Объявление о продаже пропало, а неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.