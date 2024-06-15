Экс-ухтинка Оксана Самойлова исполнила мечту диско-бабушки из Сыктывкара
- 18:00 15 июня
- 6+
- Анастасия Амелькина
Известная “диско-бабушка” из Сыктывкара побывала на Премии Муз-ТВ. Life.ru сообщает о том, что Оксана Самойлова и Джиган всё же осуществили мечту пенсионерки.
Сыктывкарка Лидия Витальевна мечтала побывать в Москве на Премии Муз-ТВ. Оксана Самойлова и рэпер Джиган выполнили мечту женщины, они оплатили все расходы за проезд, проживания и прочие нюансы.
В разговоре с Life.ru “диско-бабушка” рассказала, что была в ресторане, где ей очень понравилось. По её словам, там всё было “как в раю”. На Премии пенсионерка ждёт выхода Сергея Лазарева, Стаса Костюшкина, Филиппа Киркорова и выступлений других артистов. Ещё до выхода звёзд на сцену Лидия Витальевна стала танцевать.
Напомним, что сыктывкарка стала известной после концерта Сергея Лазарева в Коми. Артист заметил женщину и рассказал о её печальной истории общественности.