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Экс-ухтинка Оксана Самойлова исполнила мечту диско-бабушки из Сыктывкара

Экс-ухтинка Оксана Самойлова исполнила мечту диско-бабушки из СыктывкараФото SHOT

Известная “диско-бабушка” из Сыктывкара побывала на Премии Муз-ТВ. Life.ru сообщает о том, что Оксана Самойлова и Джиган всё же осуществили мечту пенсионерки.

Сыктывкарка Лидия Витальевна мечтала побывать в Москве на Премии Муз-ТВ. Оксана Самойлова и рэпер Джиган выполнили мечту женщины, они оплатили все расходы за проезд, проживания и прочие нюансы.

В разговоре с Life.ru “диско-бабушка” рассказала, что была в ресторане, где ей очень понравилось. По её словам, там всё было “как в раю”. На Премии пенсионерка ждёт выхода Сергея Лазарева, Стаса Костюшкина, Филиппа Киркорова и выступлений других артистов. Ещё до выхода звёзд на сцену Лидия Витальевна стала танцевать.

Напомним, что сыктывкарка стала известной после концерта Сергея Лазарева в Коми. Артист заметил женщину и рассказал о её печальной истории общественности.

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