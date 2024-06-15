Экс-ухтинка Оксана Самойлова исполнила мечту диско-бабушки из Сыктывкара

Известная “диско-бабушка” из Сыктывкара побывала на Премии Муз-ТВ. Life.ru сообщает о том, что Оксана Самойлова и Джиган всё же осуществили мечту пенсионерки.

Сыктывкарка Лидия Витальевна мечтала побывать в Москве на Премии Муз-ТВ. Оксана Самойлова и рэпер Джиган выполнили мечту женщины, они оплатили все расходы за проезд, проживания и прочие нюансы.