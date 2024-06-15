Глава Коми указал на недоработку властей Сыктывкара

Сыктывкар и Ухта могут стать особыми населенными пунктами в России. Столицу и второй по масштабу город Коми, а также еще 18 территорий Глава Республики Владимир Уйба выдвинул в Москву на статус «опорников». Это позволит привлечь федеральные средства на развитие городов и районов нашего региона.

Об этом Владимир Уйба рассказал в рамках своего Инвестиционного послания, с которым выступил перед бизнесом, органами власти, народными избранниками и прессой – в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта в Коми.

В частности, руководитель региона потребовал от мэров обеспечивать максимальное содействие предпринимателям (от малых до больших) по всем их вопросам и оказывать поддержку, чтобы бизнесу было комфортно развиваться в нашей Республике.

К слову, на сегодня мы занимаем 6-е место из 11-ти на Северо-Западе по объему инвестиций. В 2024-2025 годах в Республику на развитие экономики и социальной сферы будет привлечено порядка 250 миллиардов рублей инвестиций. В следующем году Коми должна занять четвертое место в этом окружном рейтинге – такую задачу поставил перед кабмином Глава.

Однако для этого больше не должно возникать таких ситуаций, как в Сыктывкаре, где не так давно предприниматель был вынужден остановить процесс создания новой современной рекреационной территории. Притом, что свой проект он защитил на всех уровнях власти. На зону отдыха в Выльтыдоре удалось привлечь федеральные средства.

Объект стал бы местом притяжения не только местного населения, но и гостей муниципалитета, что позволило бы развивать внутренний туризм в Коми. Но жители пригорода, по незнанию истинных планов предпринимателя, испугались негативных эко-последствий и потребовали отменить стройку.