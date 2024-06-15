С 17 июня в Сыктывкаре отключат горячую воду в ряде адресов
- 16:45 15 июня
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- Анастасия Амелькина
Ряд улиц Сыктывкара отключат от горячего водоснабжения. Администрация города напоминает, где ждать прекращение подачи воды.
С 17 по 30 июня несколько адресов Сыктывкара попадут в список отключения горячей воды. 18 улиц останутся без водоснабжения. Плановое прекращение подачи тёплой воды пройдёт:
На улице 28 Невельской дивизии, 4, 14, 18, 26, 28, 32, 63, 65, 69, 73, 75;
Дальней улице дома №10, 17, 19, 33, 34, 36, 37;
На Димитрова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
Улице Карла Маркса, 202, 204, 210;
Карьерной улице, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;
Катаева, 2, 2/1, 3, 5, 6, 9, 11, 13-17, 19, 21, 27А, 29, 33А, 35/3, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51;
Улице Кирпичной, 10, 12, 21;
Коммунистической, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39/1, 41, 43, 44, 44/2, 44/3, 44А, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 62, 62А, 70/1, 72, 74, 76А, 78, 88, 88/1;
Улице Маегова, 5, 11, 18, 20, 21;
Морозова, 1А, 2, 3, 13, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 45, 53;
Улице Национальной, 23, 25, 31, 33;
На Октябрьском проспекте, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 58, 59, 59А, 61, 65, 67, 69, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 92;
Улице Оплеснина, 11, 13/1, 14, 23, 23А, 26, 27, 30-34, 41/1, 42, 43, 44, 45, 52, 54/1, 58, 58А, 60;
Улице Орджоникидзе, 59, 61, 61А, 63А, 64, 71, 75, 75/1, 77, 79, 81;
Улице Парковой, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;
Улице Старовского, 16, 16/1, 17, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 51, 51А, 53, 55, 55А;
Улице Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 12, 16, 20, 20А;
Улице Юхнина, 22, 26.