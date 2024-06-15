В Коми строят свыше 20 домов для переселения жителей из аварийного жилья
- 16:30 15 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжаются работы по возведению домов для переселения жителей региона. Ход строительства находится под контролем главы Республики Владимира Уйбы.
На данный момент в регионе готовят более 20 домов, чтобы переселить жителей Коми из аварийных зданий. Работы проходят в рамках проекта “Жильё и городская среда”. Сейчас на 17 процентов выполнен дом в Воркуте, на 96% - в Пажге Сыктывдинского района.
В Троицко-Печорске строят два здания, каждое из которых готово больше чем на 35%. В Корткеросском районе работы идут сразу в нескольких населённых пунктах: Мордино, Визябоже, Сторожевске и в самом райцентре. Их готовность от 50 до 90 процентов. При этом в Мордино возводят 5 домов.
В Койгородском районе готовность жилья от 60 до 96%. Стройка идёт в Зимовке, поселке Подзь, Седтыдоре и сале Койгородский. Также новые дома готовят в Усть-Вымском районе. А именно в Микуни, Айкино, Кожмудоре, Жешарте, Студенце и Казлуке.