В Коми строят свыше 20 домов для переселения жителей из аварийного жилья

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми продолжаются работы по возведению домов для переселения жителей региона. Ход строительства находится под контролем главы Республики Владимира Уйбы. На данный момент в регионе готовят более 20 домов, чтобы переселить жителей Коми из аварийных зданий. Работы проходят в рамках проекта “Жильё и городская среда”. Сейчас на 17 процентов выполнен дом в Воркуте, на 96% - в Пажге Сыктывдинского района.

В Троицко-Печорске строят два здания, каждое из которых готово больше чем на 35%. В Корткеросском районе работы идут сразу в нескольких населённых пунктах: Мордино, Визябоже, Сторожевске и в самом райцентре. Их готовность от 50 до 90 процентов. При этом в Мордино возводят 5 домов.