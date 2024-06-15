В Сыктывкаре пройдёт премьера пластической притчи “Алые паруса”

21 июня 2024 года в 18:30 на сцене Молодёжного театра пройдёт премьера пластической притчи “Алые паруса”. Режиссёром спектакля является Елена Оленина. Она решила сделать акцент на символизме произведения автора. Поэтому в постановке большое внимание уделено пластическому решению и световому оформлению.

Молодежный театр работает на базе Академического театра драмы им. В. Савина. Это один из самых молодых театров в стране. Он появился в 2019 году – в Год театра в России. Там используют экспериментальные решения, документальные и современные тексты, классику, читки и реализуют новые проекты.