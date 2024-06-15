В Коми ребёнок попал под колёса машины на пешеходном переходе

В Печоре девочка-подросток попала под колёса иномарки. Пострадавшая передвигалась по пешеходному переходу. Об этом сообщает УГИБДД региона.

14 июня 2024 года около 16:52 в Печоре произошло ДТП. Hyundai ix35 под управлением женщины 1978 года рождения ехал по Печорском проспекту в сторону улицы Свободы. Напротив 35 дома автомобиль наехал на пешехода. Девочка 2008 года рождения переходила дорогу по “зебре”.