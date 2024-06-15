Комитет ГО и ЧС проинформировал жителей Коми о действиях во время включения сирен
- 13:00 15 июня
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- Анастасия Амелькина
Комитет Республики Коми ГО и ЧС сообщил, что нужно делать, если в городе сработали сирены. Главное, не паниковать.
В нашем регионе функционирует автоматизированная система централизованного оповещения населения “Парма”. Чаще всего она работает на моменте учений. О том, что пройдут учения заранее всегда сообщают СМИ.
Если вдруг произойдёт реальная ЧС сигнал “Внимание всем!” передаётся включением всех сирен города на менее чем на 3 минуты. В таком случае требуется подойти к уличному громкоговорителю и прослушать информацию о случившемся и правила поведения в данной ситуации.
Также для информирования населения действуют все средства связи. Если у вас есть телевизор со спутниковым телевидением “Триколор” или “Телекарта”, а также или IP-телевидение Ростелеком, то вы можете включить телеканал “Юрган”. В ином случае информация будет также на первых десяти цифровых каналах: “Первый канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Пятый канал”, “Россия-К”, “Россия-24”, “Карусель”, “ОТР”, “ТВ Центр”).
Помимо ТВ информация будет размещена также на радиостанциях “Вести ФМ”, “Маяк”, “Радио России”. Сообщения будут повторяться, поэтому не стоит переживать, если вы не услышали его полностью. На момент ликвидации ЧС все эти средства связи стоит держать включёнными.