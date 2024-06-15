Комитет ГО и ЧС проинформировал жителей Коми о действиях во время включения сирен

Комитет Республики Коми ГО и ЧС сообщил, что нужно делать, если в городе сработали сирены. Главное, не паниковать.

В нашем регионе функционирует автоматизированная система централизованного оповещения населения “Парма”. Чаще всего она работает на моменте учений. О том, что пройдут учения заранее всегда сообщают СМИ.