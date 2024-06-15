В Коми водитель хотел пойти на обгон и улетел в кювет

В Усть-Вымском районе иномарка улетела в кювет. Водитель был не пристёгнут и получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

14 июня 2-24 года около половины третьего дня на трассе Вогваздино – Яренск произошло ДТП. Водитель Hyundai Creta 1993 года рождения ехал на 21 километре дороги со стороны Сыктывкара и начал идти на обгон. Мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. После машина опрокинулась.