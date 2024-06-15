В Коми водитель хотел пойти на обгон и улетел в кювет
- 12:00 15 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усть-Вымском районе иномарка улетела в кювет. Водитель был не пристёгнут и получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
14 июня 2-24 года около половины третьего дня на трассе Вогваздино – Яренск произошло ДТП. Водитель Hyundai Creta 1993 года рождения ехал на 21 километре дороги со стороны Сыктывкара и начал идти на обгон. Мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. После машина опрокинулась.
Житель Коми получил многочисленный ссадины спины, вывих ключицы слева, а также ссадины предплечья и голени правой ноги. В момент происшествия автолюбитель был непристёгнут ремнями безопасности. Госпитализация ему не понадобилась. За рулём мужчина с 2013 года.