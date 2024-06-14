В Коми станет проще заготавливать древесину для жителей сел
- 20:30 14 июня
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- Белла Лебедева
В Республике Коми прошли изменения в законодательстве, направленные на облегчение процесса заготовки древесины для жителей труднодоступных населенных пунктов.
На последнем заседании Государственного Совета Коми министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич озвучила соответствующие поправки в закон "О регулировании лесных отношений". Изменения были разработаны по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и предусматривают уменьшение числа экологических ограничений, которые ранее мешали эффективной вырубке леса.
Кроме того, в закон внесены положения, позволяющие осуществлять заготовку древесины для муниципальных нужд. Такие действия теперь могут осуществляться на основе договоров купли-продажи лесных насаждений, что дает возможность местным предприятиям участвовать в открытых аукционах. Это в свою очередь способствует реализации муниципальных программ, направленных на улучшение теплоснабжения и топливного обеспечения населения.
Также были уточнены сроки, в течение которых возможна заготовка древесины для нужд ремонта или реконструкции жилых помещений и строительства хозяйственных построек, что дополнительно поддерживает местное население в улучшении условий своего проживания.