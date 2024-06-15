Астрологи рассказали, каким знакам зодиака 15 июня надо быть внимательнее к финансам

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Овнам и Близнецам стоит быть осторожнее с деньгами. Первый канал рассказал гороскоп на 15 июня. Овнам стоит поберечься от соблазнов, особенно в финансовой сфере. Также стоит быть осторожнее, кто-то хочет вас обмануть.

У Тельцов же наоборот с деньгами сегодня всё превосходно. Хорошо в этот день может пойти торговля.

А вот кому-кому, а Близнецам стоит быть повнимательнее к сбережениям. Из-за чьих-то ошибочных действий вы можете оказаться в убытке.

Раки получат шанс преодолеть какое-то препятствие. Сегодня вы можете изменить что-то в своей жизни к лучшему, а кое-кто даже сможет открыть в ней новую страницу.

У Львов может внезапно и без причин испортиться настроение, которое сегодня и так не очень устойчиво. Главное знайте, что не стоит срываться на родных.

У Дев удобный день, четкий и прямой, когда все идет по плану и все под контролем, как вы любите. После обеда возможна полезная встреча, а вечер вы проведёте в приятной компании.

Весам может слегка смешать планы какая-то суета. Не исключены ошибки в передаче информации, путаница в деловой переписке. Всерьез на ваших делах это не отразится, но всё же будьте внимательнее.

Скорпионов сегодня ждёт скандал. Звёзды попытаются вас отговорить от необдуманных слов: вы сегодня не очень объективны и чересчур чувствительны.

Стрельцам придется что-то ускорять, подталкивать какие-то дела, кого-то поторапливать. После обеда возможна короткая поездка и некое скучное мероприятие.

Козероги сегодня полны энергии, так что у них есть все шансы преуспеть. Главное, помните: сейчас идет такая полоса, когда нужно очень точно взвешивать свои возможности.

Водолеям светит какое-то знакомство. Присмотритесь к этому человеку или к этим людям получше.