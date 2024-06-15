В Коми продолжаются грозы и ливень

На юге и востоке Коми продолжаются грозы. Также непогода будет в центральных районах. В ряде городов пройдут ливни. Об этом сообщает ЦГМС региона.

15 июня в Республике пройдут небольшие дожди. В отдельных восточных районах региона ожидается гроза, также она пройдёт в центральных и южных районах. Местами в Республике шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду.