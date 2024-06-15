В Коми продолжаются грозы и ливень
- 07:30 15 июня
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- Анастасия Амелькина
На юге и востоке Коми продолжаются грозы. Также непогода будет в центральных районах. В ряде городов пройдут ливни. Об этом сообщает ЦГМС региона.
15 июня в Республике пройдут небольшие дожди. В отдельных восточных районах региона ожидается гроза, также она пройдёт в центральных и южных районах. Местами в Республике шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
Сыктывкарцев в этот день ждёт гроза и дождь. Столбик термометра покажет отметку в +18...+20°С, ночью это значение будет +15…+17 градусов. Поднимется южный ветер с переходом на западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Также грозовой фронт застанет жителей Ухты, Вуктыла, Объячево и Троицко-Печорска. В Воркуте преимущественно без осадков, температура днём +8…+10 градусов. В Печоре небольшой дождь и умеренный северный ветер.