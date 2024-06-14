В сторону Сыктывкара плывет моторная лодка без водителя

фото редакции

В вечернее время 14 июня в Сыктывкаре произошел необычный инцидент, зафиксированный местным рыбаком. На реке Вычегда напротив населенного пункта Лемью была обнаружена лодка без водителя, которая двигалась по воде с включенным мотором. Судно, как сообщил свидетель, перемещалось в хаотичной манере, совершая беспорядочные вращения.

Рыбак, ставший свидетелем этой картины, рассказал информационному агентству "Комиинформ", что немедленно сообщил о происшествии в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Во время его звонка, к лодке уже направлялись три человека на другом водном транспортном средстве, вероятно, с целью оказать помощь или разобраться в ситуации.