В Сыктывкаре полицейские провели матч с воспитанниками детдома
- 18:35 14 июня
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- Белла Лебедева
В преддверии празднования Всемирного дня детского футбола, в столице Коми на Центральной арене республиканского стадиона прошёл дружественный матч по футболу.
Участниками игры стали команда сотрудников органов безопасности и правопорядка региона "Динамо-Коми" и команда воспитанников республиканского Детского дома № 3 "Юнкер". Команду "Динамо-Коми" возглавил генерал-майор полиции, министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский.
В состав команды вошли такие значимые фигуры, как заместитель министра Дмитрий Медяник, руководители структурных подразделений министерства: начальник управления охраны общественного порядка Сергей Славашевич, его заместители Андрей Данилов и Евгений Шакиров, начальник Центра противодействия экстремизму Владимир Сямптомов, заместитель начальника Центра кинологической службы Сергей Кустышев, начальник отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Алексей Пресников, а также ветеран МВД по Коми Алексей Шмидт.
Матч показал высокий уровень мастерства обеих команд и завершился ничейным счетом 2:2. После основного времени судья назначил дополнительное время для серии пенальти, в результате которой победный гол был забит в ворота "Динамо-Коми". Таким образом, победу одержали "Юнкеры".