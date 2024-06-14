В Сыктывкаре полицейские провели матч с воспитанниками детдома

Фото МВД по Коми

В преддверии празднования Всемирного дня детского футбола, в столице Коми на Центральной арене республиканского стадиона прошёл дружественный матч по футболу. Участниками игры стали команда сотрудников органов безопасности и правопорядка региона "Динамо-Коми" и команда воспитанников республиканского Детского дома № 3 "Юнкер". Команду "Динамо-Коми" возглавил генерал-майор полиции, министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский.

В состав команды вошли такие значимые фигуры, как заместитель министра Дмитрий Медяник, руководители структурных подразделений министерства: начальник управления охраны общественного порядка Сергей Славашевич, его заместители Андрей Данилов и Евгений Шакиров, начальник Центра противодействия экстремизму Владимир Сямптомов, заместитель начальника Центра кинологической службы Сергей Кустышев, начальник отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Алексей Пресников, а также ветеран МВД по Коми Алексей Шмидт.