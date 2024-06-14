Сыктывкарский ЛПК планирует провести плановый капремонт оборудования

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АО "СЛПК" объявило о временной приостановке своего производства в связи с проведением ежегодного капитального ремонта технологического оборудования. Производственный процесс будет приостановлен с 16 по 26 июня. Несмотря на это, ряд подразделений, включая цеха бумагоделательных машин №11 и №15, цех форматной резки бумаги, участок полуфабрикатов высокого выхода и участок производства щепы №1, продолжат свою работу.

Генеральный директор АО "СЛПК", Клаус Пеллер, подчеркнул важность ежегодного капитального ремонта для обеспечения безопасности и стабильности работы всего комбината на протяжении года. Он отметил, что капремонт является результатом совместных усилий штатных специалистов предприятия и сотрудников подрядных организаций.

В рамках текущего ремонта на предприятии будет реализовано около 20 инвестиционных проектов, касающихся производства целлюлозы, производства бумаги и энергопроизводства. Основные работы запланированы на содорегенерационном котле, что имеет решающее значение для обеспечения стабильности и надежности всей технологической цепочки.