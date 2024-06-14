Лишенная родительских прав ухтинка получила маткапитал за ребенка
- 12:00 14 июня
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- Белла Лебедева
Ухтинский городской суд признал недействительным документ, подтверждающий право женщины на получение материнского капитала на сумму 453 тысячи рублей.
Инцидент развернулся после того, как в октябре 2018 года ухтянка обратилась в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении материнского капитала за своих двоих несовершеннолетних детей. В документах она указала, что она не была лишена родительских прав.
Спустя некоторое время, она получила два сертификата: один за рождение своего сына в 2018 году и второй за дочь, родившуюся в 2003 году, каждый из которых также составлял 453 тысячи рублей. Однако в процессе дальнейшей проверки выяснилось, что женщина была лишена родительских прав в отношении своей дочери на основании решения того же Ухтинского городского суда, вынесенного за год до подачи заявления.
В связи с этим фактом женщина теряет право на получение государственных мер поддержки, включая материнский капитал. В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала исковые требования, в результате чего суд удовлетворил заявление отделения Фонда по Республике Коми и аннулировал выданный ей сертификат на материнский капитал.
Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.