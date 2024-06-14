В Сыктывкаре суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении северной пенсии

В Сыктывкаре заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в рамках уголовного дела, возбужденного против пенсионера одного из федеральных ведомств. Пенсионеру предъявлено обвинение по части третьей статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество в крупном размере при получении выплат.

Согласно данным следствия, начиная с марта 2017 года и до октября 2023 года, обвиняемый не сообщал о своем переезде из района Крайнего Севера в Санкт-Петербург, хотя знал, что изменение места жительства приведет к прекращению начисления повышающего районного коэффициента к его пенсии. В результате его действий государственный бюджет потерял более 450 тысяч рублей.