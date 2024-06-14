В Печоре ищут лихача, скрывшегося с места ДТП
- 10:30 14 июня
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- Белла Лебедева
На территории Печоры произошло дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.
Инцидент случился 13 июня в 12:10 у дома №16 на Печорском проспекте. Водитель, управляя неопознанным автомобилем и двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, после чего покинул место происшествия.
33-летняя пострадавшая получила травмы в виде ушиба пояснично-крестцового отдела позвоночника, однако госпитализация не потребовалась. В настоящее время водитель объявлен в розыск.
Госавтоинспекция напоминает и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно при подъезде к местам, где могут присутствовать пешеходы. Необходимо снижать скорость и проявлять повышенное внимание. За оставление места происшествия без ожидания прибытия сотрудников ГАИ устанавливается ответственность.