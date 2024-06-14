В Печоре ищут лихача, скрывшегося с места ДТП

Фото Управления Госавтоинспекции по Республике Коми

На территории Печоры произошло дорожно-транспортное происшествие, о котором сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми. Инцидент случился 13 июня в 12:10 у дома №16 на Печорском проспекте. Водитель, управляя неопознанным автомобилем и двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, после чего покинул место происшествия.

33-летняя пострадавшая получила травмы в виде ушиба пояснично-крестцового отдела позвоночника, однако госпитализация не потребовалась. В настоящее время водитель объявлен в розыск.