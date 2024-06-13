Стало известно, как будет выглядеть новый скейт-парк в Сыктывкаре

Общая площадь скейт-парка составит почти три тысячи квадратных метров. Из них 1200 квадратных метров отведено под бетонный скейт-парк, а 850 квадратных метров займет памп-трек. Памп-трек — это специально разработанная трасса, которая включает в себя чередование волн и контруклонов, позволяющих поддерживать скорость и выполнять трюки на самокатах, велосипедах, скейтбордах и роликах. Кроме того, в составе проекта предусмотрены площадки для игры в стритбол и воркаут.