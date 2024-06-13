Владимир Уйба считает, что принимать решения и лечить пациентов должен врач, а не ИИ

Он подчеркнул, что ИИ должен служить лишь вспомогательной ролью для врачей, в то время как основная ответственность за лечение пациентов должна оставаться за человеческими специалистами.

В современной медицине уже трудно обойтись без продвинутых диагностических систем. Несмотря на широкое обсуждение искусственного интеллекта, я всегда говорю о том, что ИИ может помочь врачам, снизив их рутинную нагрузку, например, в ведении документации. Однако именно врачи должны принимать решения и заниматься лечением пациентов, а ИИ не должен вмешиваться в эти процессы. Важно также развивать качество телекоммуникаций для передачи сложных медицинских данных, но ключевую роль всегда должны играть люди, заявил Уйба.