Владимир Уйба считает, что принимать решения и лечить пациентов должен врач, а не ИИ
- 18:37 13 июня
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- Белла Лебедева
Владимир Уйба, глава Республики Коми, выразил свои взгляды на использование искусственного интеллекта в медицинской практике.
Он подчеркнул, что ИИ должен служить лишь вспомогательной ролью для врачей, в то время как основная ответственность за лечение пациентов должна оставаться за человеческими специалистами.
В современной медицине уже трудно обойтись без продвинутых диагностических систем. Несмотря на широкое обсуждение искусственного интеллекта, я всегда говорю о том, что ИИ может помочь врачам, снизив их рутинную нагрузку, например, в ведении документации. Однако именно врачи должны принимать решения и заниматься лечением пациентов, а ИИ не должен вмешиваться в эти процессы. Важно также развивать качество телекоммуникаций для передачи сложных медицинских данных, но ключевую роль всегда должны играть люди, заявил Уйба.
Также Владимир Уйба сообщил о непрерывных усилиях республики по улучшению и обновлению медицинского оборудования в медицинских учреждениях Коми. Он упомянул недавнее обновление оборудования в лор-отделении Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, где было приобретено новое оборудование для операций.