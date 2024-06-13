Житель Койгородского района отправится за решетку из-за угрозы убить своего знакомого

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В Койгородском районе мировой судья Койгородского судебного участка вынес приговор 32-летнему местному жителю, признав его виновным в угрозе убийством. Дело рассмотрено по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение поддерживал представитель прокуратуры Койгородского района.

По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря 2023 года. Во время ссоры с хозяином квартиры в селе Койгородок подсудимый, проявив агрессию, не только нанес несколько ударов потерпевшему, но и угрожал ему ножом, прикладывая его к животу и глазу.

На следующий день подсудимый продолжил угрожать, придя на работу к потерпевшему. Он молча указал на него пальцем, сделал жест резки по шее и закрыл дверь кабинета. Кроме того, обвиняемый отправлял жертве угрожающие сообщения с использованием мобильного телефона.

Изначально в ходе расследования в отношении мужчины была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако после того как стало известно о его планах покинуть пределы Республики Коми, его задержали, и суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.