Житель Койгородского района отправится за решетку из-за угрозы убить своего знакомого
- 16:45 13 июня
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- Белла Лебедева
В Койгородском районе мировой судья Койгородского судебного участка вынес приговор 32-летнему местному жителю, признав его виновным в угрозе убийством.
Дело рассмотрено по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение поддерживал представитель прокуратуры Койгородского района.
По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря 2023 года. Во время ссоры с хозяином квартиры в селе Койгородок подсудимый, проявив агрессию, не только нанес несколько ударов потерпевшему, но и угрожал ему ножом, прикладывая его к животу и глазу.
На следующий день подсудимый продолжил угрожать, придя на работу к потерпевшему. Он молча указал на него пальцем, сделал жест резки по шее и закрыл дверь кабинета. Кроме того, обвиняемый отправлял жертве угрожающие сообщения с использованием мобильного телефона.
Изначально в ходе расследования в отношении мужчины была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако после того как стало известно о его планах покинуть пределы Республики Коми, его задержали, и суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.
Мужчина полностью признал свою вину в совершенных действиях, но отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. В итоге суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, и расследование проводилось отделением МВД России по Сысольскому району.