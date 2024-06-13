В Сысольском районе продемонстрировали, как в селах хранят память о земляках

В рамках пресс-тура "Сыны Сысолы", представители республиканских СМИ отправились в Сысольский район, чтобы на собственные глаза убедиться в том, как в сельских местностях увековечивают память о выдающихся личностях.

Экскурсия была приурочена к двум значимым юбилеям: 185-летию со дня рождения известного коми поэта Ивана Куратова и 100-летию со дня рождения политического деятеля Ивана Морозова, и была организована министерством. Журналисты посетили населенные пункты Визинга, Межадор и Куратово, приняли участие в мастер-классе по изготовлению традиционных коми шанег, ознакомились с экспозициями музея истории и культуры района и пообщались с местными жителями, которые с любовью и уважением относятся к истории своего края.